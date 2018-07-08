Nokia 5.1 Plus смартфон с отличными техническими данными

Nokia 5.1 Plus смартфон с двойной камерой. Аппаратная часть устройства собрана на базе 8-ядерного мобильного чипсета, работающего на частоте 2,0 ГГц. По всей видимости, речь идет о процессоре семейства MediaTek Helio P или Snapdragon 6XX. Конфигурация памяти имеет такие варианты: 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ ОЗУ и 32 ГБ/64 ГБ внутреннего флэша. Батарея обладает стандартной емкостью 3000 мАч.Дисплей нового аппарата имеет размер 5,86 дюйма и четкость изображения 1520 х 720 пикселей. В верхней части присутствует «монобровь» в подражание iPhone X. В вырезе размещена селфи-камера, разрешение которой составляет 8 МП. Главная камера оснащена двумя оптическими модулями на 13 МП. Тыльная панель изготовлена из стекла. На ней, кроме камеры, расположен дактилоскопический сканер.О стоимости смартфона пока неизвестно.