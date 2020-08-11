Nokia 5.3 выйдет в этом месяце

Когда-то давно компания Nokia выступала лидером на рынке смартфонов, делая действительно качественные продукты, привлекая аудиторию своими инновациями и уникальными решениями. К сожалению, это было очень давно и сейчас производитель уже не может предоставить пользователям того же опыта и тех же свершений. Однако это не мешает производителю активнее работать над новыми гаджетами, которые привлекают внимание пользователей со всего мира. Например, производитель официально анонсировал гаджет Nokia 5.3, который будут продавать уже в конце этого месяца. Устройство очень качественное, обладает достаточно производительной начинкой и вполне справляется с поставленными задачами. Ожидаем релиз у нас в стране и тогда поговорим о стоимости.