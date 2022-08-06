Nokia 5710 XpressAudio появился в продаже

Компания Nokia выпустила в европейскую продажу телефон Nokia 5710 XpressAudio, который оценен в 85 евро. Любопытно, что во время презентации была названа другая цена – 70 евро. Напомним, что новинка характеризуется 2,4-дюймовым цветным экраном QVGA, камерой с разрешением VGA, съемной батареей ёмкостью 1450 мАч с автономностью до 6 часов в режиме разговора в сети 4G, интерфейсом microUSB, встроенным местом для хранения и подзарядки входящих в комплект поставки беспроводных наушников, который представляет собой выдвижной механизм, красно-белой расцветкой, слотом для карты памяти microSD объемом до 32 ГБ и 3,5-мм аудиогнездом для наушников.

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