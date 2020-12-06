Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G получили сертификат TENAA

Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G были выпущены в ноябре месяце 2020 года. Теперь компания HMD Global планирует выпустить оба смартфона в Китае.

Компания HMD Global еще не объявила дату запуска смартфонов, но это должно быть скоро, поскольку они оба были замечены в базе данных китайского TENAA. Оба устройства перечислены в базе данных TENAA как Nokia TA-1311 и Nokia TA-1287, и оба они работают под управлением KaiOS.

Nokia 6300 4G оснащен 2,4-дюймовым дисплеем, который питается от съемного аккумулятора емкостью 1500 мАч. Он имеет процессор Snapdragon 210 под корпусом из поликарбоната, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти. В телефоне также есть VGA-камера и задний фонарик, который служит светодиодом для камеры. Другие функции включают FM-радио, GPS, Bluetooth, поддержку двух SIM-карт и аудиоразъем. В глобальной версии также есть Google Assistant.

Nokia 8000 4G имеет 2,8-дюймовый экран с разрешением 240 x 320 пикселей, тот же процессор Snapdragon 210, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти. Смартфон оснащен 2-мегапиксельной задней камерой со вспышкой. Емкость аккумулятора также составляет 1500 мАч, и он тоже съемный. В списке TENAA говорится, что телефон будет доступен в Китае в черном, синем, золотом и белом цветах, в тех же цветах, что и глобальная версия.