Nokia 6300 4G получит аккумулятор на 1500 мАч

Профильное издание NokiaPowerUser раскрыло подробности о телефонах Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, которые еще не были представлены официально. Итак, младшей модели прочат операционную систему KaiOS, один или два слота для SIM-карт, батарею на 1500 мАч, 2,4-дюймовый экран, одноядерный чипсет, 4 МБ оперативной и 512 МБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD до 32 ГБ, корпус массой 104,7 г и размерами 53:131,4:13,7 мм, поддержку LTE, GSM/WCDMA, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС и порт Micro-USB. Nokia 8000 4G отличается 2,8-дюймовым дисплеем, а также корпусом с размерами 56,5:132,2:12,3 мм и массой 110 г.