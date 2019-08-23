Nokia 7.2 на свежих фото

На просторах интернета появились первые фотографии смартфона Nokia 7.2, который выглядит достаточно необычно из-за своей системы камер на тыльной стороне. Нужно понимать, что современные смартфоны в плане начинки уже не могут вас как-то удивить или обрадовать, там буквально у всех все одинаковое. А вот в плане камер еще можно как-то попробовать привлечь аудиторию, которая хочет более качественные снимки или больше возможностей для настройки кадра. Если Nokia 7.2 действительно получит такую систему камер, то, возможно, у продукта будет достаточно возможностей для завоевания рынка смартфонов в будущем. Пока что мы можем лишь мечтать об этом и рассуждать на тему нескольких камер на тыльной стороне смартфона, что когда-то казалось выдумкой.