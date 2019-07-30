Nokia 8.2 на Android Q и его функции

Nokia 8.1 принадлежал к когорте флагманов, но затем был представлен Nokia 9 PureView и «восьмерка» ушла на второй план. Вот и сейчас предполагается, что Nokia 8.2 будет построен на чипсете серии Snapdragon 700. Что же касается Snapdragon 855, то его мы, очевидно, увидим в новинках с поддержкой 5G, релиз которых тоже запланирован на третий или четвертый квартал. Nokia 8.2. Ресурс MySmartPrice.com сообщает, что этот девайс станет первым устройством Nokia с выдвижной фронтальной камерой, причем это будет 32-Мп сенсор, какой используют в своих устройствах Vivo и OPPO в частности. Помимо этого, Nokia 8.2 может войти в число первых, кто получит предустановленную Android Q (релиз финальной версии ожидается в августе), а еще 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.О стоимости новинки пока неизвестно.