Nokia 8.2 на Android Q и его функции

2019-07-30, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Nokia 8.2 на Android Q; [104]
Nokia 8.1 принадлежал к когорте флагманов, но затем был представлен Nokia 9 PureView и «восьмерка» ушла на второй план. Вот и сейчас предполагается, что Nokia 8.2 будет построен на чипсете серии Snapdragon 700. Что же касается Snapdragon 855, то его мы, очевидно, увидим в новинках с поддержкой 5G, релиз которых тоже запланирован на третий или четвертый квартал. Nokia 8.2. Ресурс MySmartPrice.com сообщает, что этот девайс станет первым устройством Nokia с выдвижной фронтальной камерой, причем это будет 32-Мп сенсор, какой используют в своих устройствах Vivo и OPPO в частности. Помимо этого, Nokia 8.2 может войти в число первых, кто получит предустановленную Android Q (релиз финальной версии ожидается в августе), а еще 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Nokia 8.2 на Android Q
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