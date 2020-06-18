Nokia 8.3 готовится к релизу

Длительное время фанаты Nokia ждали, когда компания покажет свой новый смартфон и надеялись, что устройство будет действительно достаточно привлекательным для пользователей. Теперь в сети появилось изображение смартфона Nokia 8.3, который оборудован сотовой сетью пятого поколения, у которого имеется достаточно классный дизайн и, конечно же, производительная начинка. Это все позволяет пользователю получить полноценный смартфон со всеми нужными фишками и бонусами, которых нет у большинства конкурентов. Однако пока что устройство представлено лишь на территории Германии, тогда как на территории нашей страны производитель пока что гаджет не показал и цену на Nokia 8.3 мы не знаем. Ожидаем полноценного релиза и поговорим.