Nokia 8.4 5G получит 120-Гц дисплей и пентакамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 8.4, официальный релиз которого ожидается уже в начале следующего месяца. Устройству прочат производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 775G, как в грядущем Xiaomi Mi 11 Lite, основную камеру с пятью модулями с оптикой Zeiss и главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки. Ближайшая презентация компании HMD Global запланирована на 8 апреля. Вполне возможно, что в этот день покажут и более простые модели Nokia 6.4 и Nokia 7.4.

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