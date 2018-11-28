Nokia 8 с Android 9.0 Pie засветился в бенчмарке

В октябре стало известно о намерении HMD Global обновить смартфоны Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco до Android 9.0 Pie до конца ноября этого года. Сегодня в базе данных бенмарка Geekbench появились сведения о Nokia 8, работающем под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Это значит, что новая прошивка выйдет со дня на день. На Android 9.0 аппарат набрал 2000 баллов в однопоточном и 6500 баллов в многоядерном тестах.

Напомним, что Nokia 8 стал первым смартфоном на Android с оптикой Zeiss. Он оснащается металлическим бесшовным корпусом, 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD, двойной основной камерой с 13-Мп цветным сенсором c оптической стабилизацией и 13-Мп монохромным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.