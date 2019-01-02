Nokia 8110 4G получит поддержку WhatsApp

Функциональный телефон Nokia 8110 4G работает на специальном программном обеспечении под названием KaiOS, которое также доступно на популярном JioPhone.

Операционная система может запускать WhatsApp и несколько других коммуникационных / развлекательных приложений на функциональных телефонах. В то время как телефон Nokia 8110 4G уже получил поддержку WhatsApp в Индии, эта функция скоро будет распространена на телефоны, продаваемые в других регионах. Это было подтверждено KaiOS Technologies, разработчиками ОС. Операционная система имеет собственный магазин, однако такие приложения, как WhatsApp, YouTube и т. Д., Могут быть загружены только из JioStore.