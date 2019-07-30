Nokia 9.1 PureView и его функции

Компания готовит Nokia 9.1 PureView к релизу в четвертом квартале этого года, который получит улучшенную пента-камеру с особым упором на съемке видео и производительности в условиях низкой освещенности. Вырастет и скорость съемки благодаря улучшенной аппаратной(в частности, Snapdragon 855) и программной составляющих. Ожидается, что новинка получит дисплей с «дыркой» под фронтальную камеру и предустановленную Android Q.Флагман Nokia 9 PureView, который предлагает сразу пять модулей основной камеры.О стоимости смартфона пока неизвестно.