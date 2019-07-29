Nokia 9.1 PureView получит SoC Snapdragon 855 и поддержку 5G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 9.1 PureView, который должен стать улучшенной версией Nokia 9. Итак, устройству прочат серьезно доработанную основную камеру, поддержку сетей пятого поколения и топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 и предустановленную операционную систему Android 10. Выход смартфона ожидается в четвертом квартале этого года.

Напомним, что главной особенностью Nokia 9 стала тыльная камера с пятью модулями с оптикой ZEISS. Все модули имеют разрешение 12 Мп, а два из них монохромные. Суммарное разрешение снимка может составить 60 Мп, съемка производится в режиме HDR, динамический диапазон равен 12,4 ступеней экспозиции, а в процессе обработки ИИ учитывает 1200 уровней глубины резкости. Также фото можно сохранять в форматах RAW/DNG, чтобы затем редактировать их в Adobe Photoshop Lightroom на смартфоне.

Смартфон также оснастили 5,99-pOLED дисплеем с разрешением 2880:1440 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев,20 Мп фронтальной камерой, чипсетом Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3320 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и беспроводной зарядкой стандарта Qi, а также портом USB Type-C. Разъём 3,5 мм для наушников здесь не предусмотрен. Габариты устройства равны 155:75:8 мм, а масса – 172 г.