Nokia 9 PureView показался на фото

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Nokia 9 PureView, который вроде как планируют анонсировать в ближайшем будущем. Стоит отметить, что на текущий момент производитель ничего не говорил о данном продукте и с уверенностью утверждать, что слух и слитые фотографии являются правдивыми мы не можем. Но, на фотографиях смартфон представлен с системой из шести камер и вспышки, которые расположены в виде кольца на тыльной панели. Если это правда и камеры действительно умеют работать вместе, то продукт очень крутой и точно заслуживает внимания пользователей. Если нет, то никакого разочарования тоже не будет, ведь это явно смартфон для узкой аудитории пользователей, которые не особо стремятся следить за трендами.