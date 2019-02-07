Nokia 9 PureView с пентакамерой показали на пресс-рендерах

В сети появились пресс-рендеры камерофона Nokia 9 PureView, официальный анонс которого ожидается на выставке MWC 2019. Судя по изображениям, аппарат и правда получит основную камеру с пятью модулями, светодиодной вспышкой и модулем автофокуса, которые будут расположены по кругу. Также отметим довольно заметные рамки вокруг экрана, изогнутые края, логотип Zeiss для оптики и Android One. При этом на задней панели нет сканера отпечатков пальцев – скорее всего, он будет встроен под дисплей.

По предварительным данным, смартфон получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2K и соотношением сторон 18:9, прошлогодний топовый чипсет Snapdragon 845, аккумулятор на 4150 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти и 12-Мп фронтальную камеру.