Nokia 9 с камерой на 360 градусов

Компания HMD готовит выпустить смартфон Nokia 9 с 360 градусной камерой. На задней панели будут установлены 5 камер сколько мегапикселей будет, пока не известно.

На передней панели установлен 5.9 дюймовый дисплей с разрешением QHD + и соотношением сторон 18:9. Nokia 9 перенесет некоторые варианты дизайна от 8 Sirocco - а именно, не будет разъема для наушников 3,5 мм, только порт USB-C. Задняя часть выполнена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Как сообщается, емкость аккумулятора составляет 4 150 мАч. Телефон имеет размеры 155 x 75 x 7,9 мм и должен иметь некоторый уровень защиты от пыли и воды (Sirocco имеет IP67). На внешней стороне телефона расположены три микрофона. ожидается что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 845 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.