Nokia 9 выйдет с пятью камерами

В последнее время активно обсуждается наличие у смартфонов сразу нескольких камер на тыльной панели. Кому-то кажется, что это не совсем адекватное решение, другие же готовы пожертвовать дизайном ради более качественных снимков. Так вот, в сети появились новые рендеры смартфона Nokia 9, на которых устройство показано с пятью камерами на тыльной панели. Выглядит крайне интересно, хотя нельзя сказать, что это удобное решение, ведь держать смартфон лучше двумя руками в таком случае. Интересно было бы посмотреть на то, что умеет смартфон с такой системой камер и будет ли качество картинки кардинально выше. Сейчас ответить на данный вопрос не получится по целому ряду объективных причин, но мы будем ждать анонса нового продукта, чтобы получить больше информации.