Nokia A1 Plus получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Сетевые источники поделились информацией о новом флагманском смартфоне бренда Nokia, который, как утверждается, получит название Nokia A1 Plus. Судя по всему, компания HMD Global выбрала новый принцип наименования для своих смартфонов. Грядущей новинке прочат топовую однокристальную систему Snapdragon 845 и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Если это правда, то Nokia A1 Plus станет первым смартфоном с подобным дактилоскопом, который официально продается в Европе. По словам источника, продвинутый сканер потребовал от Nokia более тонкое защитное стекло. Когда состоится официальная презентация Nokia A1 Plus, пока не сообщается.