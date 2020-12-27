Nokia C1 Plus доступен для предварительных заказов в Китае

Компания HMD Global представила на китайском рынке смартфон Nokia C1 Plus, и теперь на устройство можно оформить предварительные заказы. Его цена составляет 76 долларов США.

Смартфон будет доступен для покупки с 1 января в двух цветовых вариантах - синем и красном. Nokia C1 Plus оснащен 5,45-дюймовым дисплеем IPS LCD HD+ с разрешением экрана 1440 x 720 пикселей. Внутри телефона стоит четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. В смартфоне есть 5-мегапиксельная матрица на задней панели и 5-мегапиксельная камера для селфи спереди. Смартфон работает под управлением Android 10 Go Edition из коробки. Питается все это от аккумулятора емкостью 2500 мАч с поддержкой зарядки 5 Вт.