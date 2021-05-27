Nokia C20 Plus был замечен на Geekbench

Компания HMD Global работает над новым смартфоном под названием Nokia C20 Plus. Новый телефон был замечен на платформе тестирования Geekbench.

В базе тестирования Geekbench 5, смартфон Nokia C20 Plus имеет 3 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 11.

Точное название процессора не упоминается в списке Geekbench, но лишь известно, что у смартфона есть процессор Unisoc с четырьмя ядрами с тактовой частотой 1,20 ГГц и четырьмя другими ядрами с тактовой частотой 1,60 ГГц. Смартфон набрал 126 и 476 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Ожидается, что помимо большего объема оперативной памяти Nokia C20 Plus будет поставляться с большей батареей, чем C20.