Nokia Daredevil появился на живых фотографиях

Компания Nokia продолжает удивлять пользователей неожиданными решениями в оптической составляющей своих устройств.

В Сети появились «живые» фотографии грядущего смартфона Nokia Daredevil, который оснащен основной камерой с тремя датчиками в круглом модуле. Основной датчик является 48 МП.

Новинка оснащена каплевидным вырезом для селфи-камеры и дактилоскопическим сканером расположенным в экране разрешением 2340x1080 точек. Ожидается, что смартфон среднего класса будет работать на процессоре Snapdragon 660 и аккумуляторе на 3500 мАч.