Nokia Daredevil слили в сеть

Производители смартфонов либо не хотят хранить информацию в тайне, либо просто не могут этого делать. Некоторое время назад на просторах интернета появился слух, что Nokia готовит новый смартфон под кодовым названием Nokia Daredevil, а теперь в сети уже есть точное название новинки — Nokia 5.2. Этот смартфон получит дисплей с разрешением 2340 на 1080 точек, у него за основу производительности взят процессор Snapdragon 660 с восемью вычислительными ядрами и тактовой частотой 2,2 гигагерца. То есть, гаджет еще даже не представили в виде анонса, а в сети уже есть абсолютно вся информация о его особенностях и характеристиках. Это кажется крайне странным — раньше о таких крупных релизах мы не знали ничего или путались в потоке фейковых новостей.