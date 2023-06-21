Nokia G42 5G получит аккумулятор на 5000 мАч

В сети появились подробности о смартфоне Nokia G42 5G, который еще не был представлен официально. Устройство оснастят 6,56-дюймовым экраном с разрешением HD+, пиковой яркостью 560 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, однокристальной Qualcomm Snapdragon 480+, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты памяти microSD, боковым дактилоскопом, защитой в соответствии со степенью IP52, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 20-Вт проводной зарядки. Также аппарат сможет похвастаться конструкцией QuickFix для самостоятельного ремонта. Ориентировочная цена Nokia G42 5G составляет 270 евро.

Объявлена дата выхода Nothing Phone 2…
Компания Nothing объявила, что релиз второго поколения её смартфона состоится 11 июля. Опубликованный про…
Представлен защищенный смартфон Ulefone Power Armor X11…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Power Armor X11, которая оценена в 1…
Realme GT Neo5 с 16/512 ГБ подешевел до $425…
Китайская торговая платформа JD.com снизила цену на выпущенный недавно смартфон Realme GT Neo5. Теперь ве…
Смартфон Meizu 20 Infinity оценен в 920 долларов …
Помимо Meizu 20 и 20 Pro компания Meizu представила сегодня топовый смартфон Meizu 20 Infinity, который о…
Смартфон Nokia C110 оценен в 100 долларов …
Компания HDM Global пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Nokia C110, которая основана…
Смартфон Honor X50 показали на первом рендере …
Сетевые инсайдеры поделились первым качественным изображением смартфона Honor X50, который еще не был пре…
iPhone 15 Pro получит уникальную программируемую кнопку…
Если вы следите за новостями из мира смартфонов, то знаете, что компания Apple планирует выпустить смартф…
Motorola Razr 40 Ultra получит 12 ГБ оперативной памяти …
Профильное издание XDA-Developers поделилось подробностями о складном смартфоне Motorola Razr 40 Ultra, к…
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor