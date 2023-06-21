Nokia G42 5G получит аккумулятор на 5000 мАч

В сети появились подробности о смартфоне Nokia G42 5G, который еще не был представлен официально. Устройство оснастят 6,56-дюймовым экраном с разрешением HD+, пиковой яркостью 560 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, однокристальной Qualcomm Snapdragon 480+, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты памяти microSD, боковым дактилоскопом, защитой в соответствии со степенью IP52, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 20-Вт проводной зарядки. Также аппарат сможет похвастаться конструкцией QuickFix для самостоятельного ремонта. Ориентировочная цена Nokia G42 5G составляет 270 евро.