Nokia G60 будет обновлен до Android 15

В сети появился перечень смартфонов Nokia, которые получат обновление до операционной системы Android 15. В список вошли модели Nokia XR21, X30, G60 и G42. По данным издания gizmochina, перечень может быть расширен. Ранее компания Google объявила, что бета-тест Android 15 завершится в июне 2024 года, после чего начнется финальный этап шлифовки прошивки. Предполагается, что операционная система Android 15 станет доступна в октябре этого года.

Напомним, что выпущенный осенью 2022 года Nokia X30 5G изначально поставлялся с ОС Android 12. Аппарат также оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью до 700 кд/м2 и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 13 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч и поддержкой проводной 33-Вт зарядки.