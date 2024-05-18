Nokia G60 будет обновлен до Android 15

Напомним, что выпущенный осенью 2022 года Nokia X30 5G изначально поставлялся с ОС Android 12. Аппарат также оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью до 700 кд/м2 и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 13 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч и поддержкой проводной 33-Вт зарядки.