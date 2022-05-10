Nokia N73 находится в разработке, раскрыты концептуальные рендеры

Согласно новому отчету, Nokia работает над новым смартфоном под названием N73. Для тех, кто не знает, бренд ранее выпускал смартфон с тем же именем N73 еще в 2006 году, который был довольно популярен в то время.

Предполагаемый грядущий смартфон также получил несколько концептуальных рендеров, демонстрирующих плоскую верхнюю часть и изогнутые стороны. Модуль камеры имеет форму кончика ножа и содержит модуль из пяти камер и двойной модуль вспышки. У основной камеры самый большой объектив, а под ним расположены четыре других объектива.

В отчете говорится, что смартфон может быть оснащен 200-мегапиксельным сенсором производства Samsung. Для тех, кто не знает, Samsung представила 200-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL HP1 с пиксельным датчиком 0,64 мкм еще в сентябре 2021 года. Однако 200-мегапиксельный датчик еще не дебютировал ни на одном смартфоне. В новом датчике используется совершенно новая технология ChameleonCell, технология объединения пикселей, которая использует макет два на два, четыре на четыре или полный пиксель в зависимости от окружающей среды. Он может снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду с минимальными потерями в поле зрения.