Nokia X100 получил крупный экран Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia X100, которая среди прочего получила поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, врезанной селфи-камерой на 16 Мп, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4470 мАч, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11. Смартфон появится в американской продаже 19 ноября по цене в 252 доллара. Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia X100, которая среди прочего получила поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, врезанной селфи-камерой на 16 Мп, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4470 мАч, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11. Смартфон появится в американской продаже 19 ноября по цене в 252 доллара. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:07 . Продукт - Nokia X100 Комментарии и отзывы Nokia X100

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