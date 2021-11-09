Nokia X100 получил крупный экран

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia X100, которая среди прочего получила поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, врезанной селфи-камерой на 16 Мп, тыльной квадрокамерой с датчиками изображения разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4470 мАч, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11. Смартфон появится в американской продаже 19 ноября по цене в 252 доллара.