Nokia X5 новинка скоро будет в России

Компания Nokia выпустила смартфон в этом году бюджетного варианта.Прочие технические характеристики включают 5,86” дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+, 3 или 4 ГБ оперативной памяти при 32 или 64 ГБ ПЗУ, двойную 13+5-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3060 мАч и Android Oreo Nokia X5 в качестве ключевых преимуществ которого указаны дизайн (экран с модной сейчас «бровью», стекло с двух сторон, бесшовная рамка из поликарбоната), поддержка Dual VoLTE (передача голоса в высоком качестве по сетям 4G для обеих SIM-карт) и чипсет MediaTek Helio P60 с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A73 с частотой 2 ГГц и квартетом энергоэффективных ядер Cortex-A53, работающими на той же частоте.О стоимости смартфона пока неизвестно.