Nokia X50 получит пентакамеру и 120-Гц дисплей

В сети появилась информация о том, что компания HMD Global готовит к выходу преемника смартфона Nokia 8.3 5G. Это будет модель Nokia X50. Смартфону прочат основную камеру с оптикой ZEISS и пятью модулями, главный из которых получит датчик разрешением 108 Мп, 6,5-дюймовый PureDisplay V4 разрешением Quad HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 775G, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 22,5 Вт и технологию OZO Audio. Напомним, что в 2019 году был выпущен первый на смартфон с пентакамерой – Nokia 9 PureView. Несмотря на столь продвинутую камеру, аппарат так и снискал популярности у фанатов мобильной фотографии.