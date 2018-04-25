Nokia X6 показался на первом рендере

Буквально вчера в сети появились первые упоминания о смартфоне Nokia X6, официальный анонс которого состоится 27 апреля, как сегодня в сеть утек первый рендер устройства. Судя по изображению, аппарат унаследует узнаваемый облик последних устройств Nokia, но первым из смартфонов этого бренда получит вырез в верхней части экрана. Довольно интересным кажется решение вывести логотип компании в самом низу передней панели. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и процессор Snapdragon 636 либо MediaTek Helio P60 в зависимости от модификации. Ориентировочная цена Nokia 6X составляет 250 долларов.