Nokia готовит бюджетный смартфон с чипом Snapdragon 429

В базе данных американского регулятора FCC заметили новый бюджетный смартфон Nokia с номером модели TA-1182. Согласно документам, аппарат имеет следующие габариты корпуса: 159.22×76.24 мм. Из этого можно понять, что дисплей у него чуть больше 6-дюймов. Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 429 и энергоёмкий аккумулятор на 4000 мАч. Его также оснастят Bluetooth 5.0 LE, WiFi b/g/n и GPS-модулем.

Работать смартфон будет под управлением «чистой» версии ОС Android 9 Pie (Android One). Пока неизвестно с каким названием он выйдет на рынок, но предположительно, это упрощённая версия Nokia 3.2.