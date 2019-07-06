Nokia готовит новый смартфон с тройной 48 МП камерой

HMD Global готовит новый смартфон. Изображения новинки засветились на живых фотографиях в китайской сети Baidu.

Запечатлённый на снимках аппарат имеет обозначение TA-1198 и кодовое имя daredevil. Как можно видеть на фотографиях, смартфон оснащён дисплеем с небольшим каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Тройная 48 мп камера, как следует из названия, имеет три датчика и размещена в круглом модуле.

Упоминается процессор Qualcomm Snapdragon 660, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели телефона. Если сообщения верны, новый смартфон Nokia получит аккумулятор емкостью 3500 мАч, порт 3,5 мм и порт USB-C. Называется также программная платформа — операционная система Android 9.0 Pie. О сроках анонса смартфона ничего не сообщается.