Nokia и Qualcomm Technologies протестировали 5G

Компании Nokia и Qualcomm Technologies провели первый коммерческий тест 5G на территории России и оказалось, что все работает достаточно хорошо. Конечно, данная технология еще будет улучшаться и дорабатываться, да и до обычных пользователей она доберется не очень скоро. С другой стороны, если уже сейчас сотовые сети пятого поколения тестируют на коммерческой основе, то самое время посмотреть в сторону новинок на рынке смартфонов именно с 5G. Весьма вероятно, что через год или два гаджеты с данной технологией будут востребованы, ведь передача данных на такой скорости достаточно высокая. Можно будет смотреть фильмы в 4К не с торрента, а прямо из интернета по мобильной сети. Осталось только релиза дождаться и можно брать.