Nokia планирует выпустить бюджетный смартфон Nokia G10

В сети появилась информация о предстоящем недорогом смартфоне Nokia G10. Ожидается, что Nokia G10 будет поддерживать 4G. Смартфон предложит два варианта: с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, а также версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Согласно источнику Nokiapoweruser, устройство получит батарею емкостью 4000 мАч. С коробки Nokia G10 будет работать на ОС Android 11. Что касается дисплея и камеры, ожидаем увидеть 6,38-дюймовый дисплей с разрешением HD +, на задней панели расположена квадрокамера.

Когда производитель официально представит смартфон неизвестно.
Комментарии и отзывы Nokia G10
Обзоры:
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Новости:
Пример работы камеры ночного видения в Ulefone Armor 11 5G

Одной из главных особенностей недавно представленного смартфона Ulefone Armor 11 5G стала камера ночного ...
Redmi Note 10 засветился на новых фото

Сетевые источники поделились свежей порцией живых фото смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которог...
Samsung Galaxy A52 засветился на качественных фото

В сети появились качественные фотографии смартфона Samsung Galaxy A52, который еще не был представлен офи...
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Redmi K40 может получить два комплекта п...
Redmi K40 может получить два комплекта пОдин из боссов Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал рендер с двумя вариантами упаковки смартфона Redmi K40, кото...
Запуск игры King's Bounty II откладывает...
Запуск игры King's Bounty II откладывает1C Entertainment и Koch Media объявили о том, что им пришлось отложить запуск King's Bounty II на 24 авгу...
Представлен 4K-монитор ASUS TUF Gaming V...
Представлен 4K-монитор ASUS TUF Gaming VКомпания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG289Q1A, который получил 28-дюймовую IPS-панель....
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 поступи...
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 поступиTP-LINK объявила о старте продаж Wi-Fi роутера Archer AX73. ...
Thermaltake выпустила беспроводную клави...
Thermaltake выпустила беспроводную клавиThermaltake выпустила клавиатуру W1 Wireless с переключателями Cherry MX. Новая клавиатура предлагает нес...
Глобальные Redmi Note 10 уже продают со ...
Глобальные Redmi Note 10 уже продают со Торговая площадка AliExpress уже с завтрашнего дня начинает продажи глобальных версий смартфонов Redmi No...
Huawei Nova 8 Pro показали на фото...
Huawei Nova 8 Pro показали на фотоВчера пользователь Weibo поделился живыми снимками смартфона Huawei Nova 8, который готов выйти в свет уж...
Представлен монитор iiyama G-Masters Red...
Представлен монитор iiyama G-Masters RedКомпания iiyama представила игровой монитор G-Masters Red Eagle GB2470HSU, который получил 24-дюймовую Fa...
realme Watch 2 слили в сеть...
realme Watch 2 слили в сетьКитайский производитель смартфонов realme выпустил свои первые умные часы под названием realme Watch в пе...
OnePlus Nord получает обновление OxygenO...
OnePlus Nord получает обновление OxygenOСмартфон OnePlus Nord начал получать обновление OxygenOS 10.5.11. Обновление предлагает не только новый п...
Смартфон Redmi Note 10 Pro готов к выход...
Смартфон Redmi Note 10 Pro готов к выходСетевые источники сообщили о том, что уже в феврале в Индии будут представлены смартфоны Redmi Note 10 и ...
Представлен объектив Yongnuo YN25mm F/1....
Представлен объектив Yongnuo YN25mm F/1.Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds модел...
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L форматеОбзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor