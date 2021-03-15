Nokia планирует выпустить бюджетный смартфон Nokia G10

В сети появилась информация о предстоящем недорогом смартфоне Nokia G10. Ожидается, что Nokia G10 будет поддерживать 4G. Смартфон предложит два варианта: с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, а также версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Согласно источнику Nokiapoweruser, устройство получит батарею емкостью 4000 мАч. С коробки Nokia G10 будет работать на ОС Android 11. Что касается дисплея и камеры, ожидаем увидеть 6,38-дюймовый дисплей с разрешением HD +, на задней панели расположена квадрокамера.

Когда производитель официально представит смартфон неизвестно.