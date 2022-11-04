Nokia представила раскладушку 2780 Flip

Вам может показаться, что это новость из 2005 года, но на самом деле это не так — Nokia действительно официально представила смартфон 2780 Flip, который является ничем иным, как обычной раскладушкой. Да и смартфоном называть это устройство, конечно, не совсем правильно, так как на деле это просто мобильный телефон достаточно простого формата для тех, кому нужно звонить. Да, здесь есть возможность слушать радио, есть даже камера и неплохой дисплей, но функции устройства достаточно ограничены, что, конечно понятно. Устройство создавалось для развивающихся рынков, где пользователи активно пользуются мобильными телефонами просто для звонков, чтобы отправлять текстовые сообщения и всё в таком духе. То есть функции смартфонов им на самом деле не очень нужны.

Особенно это касается регионов, где просто нет нормального покрытия и доступа к быстрому мобильному интернету — там никто не будет платить по 1000 долларов за смартфон, чтобы потом с него просто звонить, ведь мобильный интернет не даст ничего больше. Именно там смартфон никому не нужен, а вот мобильный телефон, достаточно простой и понятный, за адекватные деньги будет пользоваться спросом и это, конечно, очень важный момент. Будем надеяться, что до нас устройство тоже доберётся, так как хотелось бы удовлетворить запросы и местных покупателей. Например, пожилым людям мобильный телефон тоже нужен, а вот платить за смартфоны никто не планирует — дорого и на самом деле не совсем нужно в большинстве случаев.
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