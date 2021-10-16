Nokia пробуждает ностальгию по новому выпуску Nokia 6310

Nokia возвращает один из своих классических телефонов - Nokia 6310. Этот функциональный телефон, известный своей прочной конструкцией и долговечным аккумулятором, был впервые выпущен в марте 2001 года, прошло 20 лет с момента выпуска телефона.

По словам Nokia, повторный запуск в этом году был намеренно приурочен к 20-летию со дня его первого запуска. Эта новая модель оснащена 2,8-дюймовым дисплеем по сравнению с 1,8-дюймовым экраном в оригинальной модели. Он оснащен процессором UNISOC 6531F и имеет 8 МБ оперативной памяти и 16 МБ встроенной памяти. Телефон работает под управлением операционной системы Series 30+ (S30 +). Он также поставляется с более крупными значками, а также есть режим специальных возможностей, который еще больше упрощает меню.

На задней панели телефона есть одна 0,3-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка. Есть слот для карт MicroSD, и пользователи смогут добавить до 32 ГБ дополнительного хранилища. Он имеет Bluetooth 5.0, Wi-Fi, поддержку двух SIM-карт и FM-радио. Емкость аккумулятора 1150 мАч чуть больше, чем у модели 2001 года, но Nokia утверждает, что он обеспечит более 7 часов работы в режиме разговора и проработает несколько недель в режиме ожидания. Батарея съемная, Nokia поставляет телефон с зарядным устройством и кабелем micro USB.
Комментарии и отзывы Nokia 6310
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