Nokia сменила логотип и стратегию развития

Вчера компания Nokia официально объявила о смене логотипа, а также о запуске новой стратегии, которая позволит компании в будущем вернуть себе популярность и любовь аудитории. Правда, сама аудитория изменениям не сильно рада — новый логотип достаточно плохо читается, особенно если речь идёт о каких-либо рекламных баннерах с разноцветной подложкой. Более того, стоит отметить, что хотя компания заявила о своём желании заниматься новой стратегией развития, сама эту стратегию никто не озвучил и как именно новая Nokia планирует привлекать потенциальных покупателей нам не совсем ясно. Другое дело, что сейчас Nokia работает исключительно в среднем и доступном сегменте, так что можно предположить, что производитель хочет выйти на рынок флагманов.

Это было бы вполне логичным решением со стороны производителя, потому что пользователи в этом случае получают действительно отличную возможность приобрести смартфон топового уровня за разумные деньги. На текущий момент если пользователь хочет получить себе смартфон компании Nokia, то ему приходится выбирать из достаточно посредственных устройств, которые на самом деле не обладают чем-то уникальным, чего нет у конкурентов. Это многих огорчает, потому что если вы хотите купить флагман, то у Nokia просто нет ничего, что можно предложить. И было бы вполне разумно отказаться от стратегии бюджетных смартфонов, вновь попытав удачу на рынке флагманских гаджетов с мощными чипами и системой камер.