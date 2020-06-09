Nokia тестирует бюджетный смартфон с 5G и MediaTek Dimensity

HMD Global готовится выпустить свой первый смартфон 5G - Nokia 8 .3 5G - на нескольких международных рынках.

Также компания находится в процессе тестирования более дешевого смартфона 5G, работающего на чипсете MediaTek Dimensity серии 800, а не на типичном аналоге Qualcomm Snapdragon. Это может быть или Dimensity 800 или MediaTek Dimensity 820. Оба SoC построены по 7-нанометровому техпроцессу FinFET‌ и используют восемь ядер ARM по схеме big.LITTLE‌.

Выход новинки Nokia может состояться только в начале 2021 года, а к этому моменту рынок уже может пополниться другими платформами с поддержкой 5G, на базе которых выйдут ещё более бюджетные устройства.