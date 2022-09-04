Nokia выпускает беспроводные наушники Clarity Earbuds 2 Pro

Nokia Clarity Earbuds 2 Pro представляет собой гарнитуру TWS с гибридным активным шумоподавлением (ANC), подключением по Bluetooth 5.2 и функцией Fast Pair. Наушники оснащены 13-мм неодимовыми динамиками. По словам производителя, наушники обеспечивают воспроизведение аудио до 7 часов с включенным ANC и до 36 часов общей автономности с зарядным чехлом и выключенным ANC. Зарядный кейс имеет емкость 500 мАч.
Clarity Earbuds 2 Pro позволяют одновременно подключаться к двум устройствам.
Наушники оценены в 100 евро.