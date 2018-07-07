Nokia выпустила самый мощный смартфон по характеристикам

2018-07-07, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Nokia x6; [133]
Nokia выпустила в этом году смартфон с очень хорошими функциями. Дисплей девайса имеет размер 5,8 дюйма и четкость изображения 2280 х 1080 пикселей. Тыльная камера имеет на вооружении два объектива на 16 МП и 5 МП. Селфи-камера обеспечена оптикой на 16 МП. Батарея Nokia X6 имеет емкость 3000 мАч.Потребителям были предложены две окраски корпуса: синяя и черная. А вот вариаций памяти было три: 4 ГБ «оперативки» + 32 ГБ флэша; 4 ГБ «оперативки» + 64 ГБ флэша, 6 ГБ «оперативки» + 64 ГБ флэша. Стоимость смартфона составит 12000 рублей.


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