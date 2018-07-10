Nokia выпустила смартфон из металла

Компания Nokia выпустит смартфон в этом году из стекла. Девайс будет иметь размеры 149,5 x 71,9 x 8 мм. Аппарат оснащен симметричным портом USB-C. При этом сохранен типовой выход на наушники.Основой корпуса послужит рамка из металла, а задняя панель будет изготовлена из стекла. В нее будет встроен дактилоскопический сканер. В отличие от базового варианта модель Plus получит сдвоенную тыльную камеру.Plus-версия будет превосходить Nokia 5.1. Дисплей с «монобровью» в верхней части напоминает о девайсе Nokia X6. Размер диагонали составляет 5,7 дюйма. По данным источника, схема гаджета собрана на базе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek Helio P23. О стоимости смартфона пока неизвестно.