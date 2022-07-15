Nokia выпустила три смартфона Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip и Nokia 5710 XpressAudio

Компания Nokia представила три ретро смартфона Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip и Nokia 5710 XpressAudio. Все три телефона будут выпущены в июле. Nokia 8210 4G и Nokia 2660 Flip будут стоить 60 евро, а Nokia 5710 XpressAudio — 70 евро.

Nokia 5710 XpressAudio имеет встроенное место для зарядки прилагаемых беспроводных наушников. На задней панели телефона есть выдвижной механизм, который удерживает наушники и заряжает их, когда они не используются. В телефоне также есть разъем 3,5 мм для проводных наушников. Nokia 5710 XpressAudio оснащен 2,4-дюймовым цветным экраном QVGA, основной камерой и съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч, обеспечивающим до 6 часов работы в режиме разговора.

Телефон Nokia 8210 4G позаимствовал дизайн у классической модели, выпущенной в 1999 году, но получил улучшенное аппаратное обеспечение. Новинка имеет 2,8-дюймовый цветной дисплей QVGA, до 32 ГБ памяти с помощью карты microSD. Телефон выполнен из поликарбоната и представлен в песочном, синем и красном цветах. Сменный аккумулятор емкостью 1450 мАч обеспечивает до 6 часов работы в режиме разговора и до 19 дней в режиме ожидания. Другие дополнительные функции включают FM-радио, которое работает как с проводными, так и с беспроводными наушниками, встроенный MP3-плеер и любимую фанатами игру Snake.

Телефон-раскладушка Nokia 2660 Flip. Он имеет 2,8-дюймовый основной экран QVGA, а также дополнительный 1,77-дюймовый экран, VGA-камеру и аккумулятор емкостью 1450 мАч с 20 днями работы в режиме ожидания. Nokia 2660 Flip также отличается большими кнопками. Устройство работает на интерфейсе S30+ и поддерживает SD-карты до 32 ГБ.