Nomu M8 стильный защищённый смартфон в тонком корпусе

Nomu известна своими «неубиваемыми» телефонами, которые продолжают работать в жёстких условиях производства и не боятся экстремальных активностей. Одна из последних новинок бренда Nomu M8 выделяется ещё и тем, что совершенно не похожа на защищённый аппарат.

Перед нами самая тонкая модель линейки, толщина Nomu M8 составляет всего 10.7 мм. С двух сторон смартфон прикрыт стеклом с антибактериальными свойствами (в его структуре содержатся ионы серебра). Корпус защищён от пыли и выдерживает погружение в воду на глубину до 1.5 метра в течение часа. Кроме того, он устойчив к воздействию высоких температур и давления. Работа, жизнь, развлечения — на M8 можно рассчитывать в любой ситуации. Диагональ экрана составляет 5.2 дюйма. И основная, и фронтальная камеры укомплектованы 21-мегапиксельными сенсорами.

«Внедорожники» с брутальным дизайном подходят далеко не всем. Если вы ищете влагозащищённый смартфон в тонком корпусе, Nomu M8 станет отличным выбором. Тем более, что сейчас его можно приобрести по вкусной цене в официальном магазине бренда на AliExpress.