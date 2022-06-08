Nothing Phone (1) получил дату выхода

Компания Nothing, за которой стоит основатель OnePlus Карл Пэй, объявила дату выхода смартфона Nothing Phone (1). Итак, аппарат покажут 12 июня. По предварительным данным, смартфон получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, высокой кадровой частотой, поддержкой динамического диапазона HDR10+ и полным охватом цветовых пространств sRGB/DCI-P3, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, корпус с прозрачной задней панелью, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и предустановленную ОС Android 12.