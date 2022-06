Nothing Phone 1 получит 900 светодиодов на тыльной панели

Мы уже знаем, что дебютный смартфон компании Nothing под названием Phone 1 будет оснащен рядом световых полос на задней панели. Но теперь, благодаря подробному видео от Маркеса Браунли, у нас есть гораздо лучшее представление о том, для чего они на самом деле будут полезны. В видео Браунли рассказывается о нескольких различных вариантах использования, в том числе о том, что светодиоды работают в качестве индикатора зарядки, выделяют непрочитанные уведомления или мигают в такт мелодиям звонка. Полоски, которые Nothing маркирует как «глифовый интерфейс», состоят из чуть более 900 отдельных светодиодов, встроенных в заднюю часть телефона.

Генеральный директор Nothing Карл Пей ранее намекал в интервью The Verge, что они могут служить современным подходом к классическому светодиоду уведомлений смартфона, но теперь у нас есть гораздо лучшее представление о том, как это будет работать на практике. Помимо самих глифов, есть также красный светодиод, который мигает, когда телефон фотографирует. В рамках своего маркетингового блицкрига Nothing не стесняется хвастаться Phone 1 в преддверии его официального запуска 12 июля. На прошлой неделе компания продемонстрировала дизайн задней панели телефона и уже выпустила предварительную бета-версию своего лаунчера на базе Android, Nothing OS. Кроме того, мы знаем, что телефон работает на процессоре Snapdragon, хотя другие характеристики еще не объявлены. Их придётся ждать до официального релиза.