Nothing Phone (1) стал бестселлером в Индии

Компания Nothing похвасталась успехами смартфона Nothing Phone (1) на индийском рынке. Всего за 20 дней продаж было реализовано 100 тысяч устройств. И это лишь на одной крупной площадке Flipkart. Судя по всему, индийских пользователей не смутили различные проблемы, с которыми столкнулись первые покупатели этого смартфона.

Напомним, что оцененный от 475 долларов Nothing Phone (1) оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной задней панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, беспроводной 15-Вт и обратной 5-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), фронтальной камерой на 16 Мп, а также предустановленной прошивкой Nothing OS на базе ОС Android 12.
Лучший чехол для бюджетного Samsung Galaxy A02s…
Нам часто задают вопрос о том, почему нужно покупать …
Лучший чехол для Samsung Galaxy A52…
Многие крупные производители смартфонов активно работают над своими флагманами, чтобы в итоге покорить по…
Лучший чехол для Samsung Galaxy A53 5G…
Учитывая достаточно внушительные цены на ремонт современных смартфонов, …
Noise ColorFit Vision 2 обеспечивают до 7 дней автономной ра…
Бренд Noise выпустил новые умные часы под названием Noise ColorFit Vision 2. На данный момент, носимое ус…
Samsung Galaxy Z Fold4 прошел тест на прочность…
На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, главным героем которого стал н…
Просочилась дата выхода смартфона Google Pixel 7…
Компания Google уже анонсировала смартфоны серии Pixel 7, но дату релиза модели не сообщила. По словам из…
Redmi 10A Sport получил 6 ГБ ОЗУ…
Компания Xiaomi выпустила в Индии смартфон Redmi 10A Sport, который отличается от стандартной модели 6 ГБ…
Состоялся дебют смартфона Honor X8 5G с чипсетом Snapdragon …
Honor официально представила смартфон Honor X8 5G. Он поступит в продажу в цветах Midnight Black и Ocean …
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor