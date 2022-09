Nothing Phone (1) стал бестселлером в Индии

Компания Nothing похвасталась успехами смартфона Nothing Phone (1) на индийском рынке. Всего за 20 дней продаж было реализовано 100 тысяч устройств. И это лишь на одной крупной площадке Flipkart. Судя по всему, индийских пользователей не смутили различные проблемы, с которыми столкнулись первые покупатели этого смартфона.

Напомним, что оцененный от 475 долларов Nothing Phone (1) оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной задней панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, беспроводной 15-Вт и обратной 5-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), фронтальной камерой на 16 Мп, а также предустановленной прошивкой Nothing OS на базе ОС Android 12.