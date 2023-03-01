Nothing Phone 2 получит флагманский процессор

Сегодня появилась неофициальная информация о том, что смартфон Nothing Phone 2 уже находится в разработке и совсем ского производитель официально это устройство анонсирует. К сожалению, сами инсайдеры не могут поделиться какой-либо информацией о том, как именно будет выглядеть второе поколение необычного смартфона, но они считают, что производитель уже готовится к запуску флагмана на мощнейшем чипе компании Qualcomm. Здесь хотелось бы отметить, что производитель, безусловно, делает правильный выбор, потому что оригинальный смартфон многие пользователи не покупали именно из-за отсутствия производительного процессора нового поколения — всё же чип среднего класса оказался недостаточно привлекательным решением.

Соответственно, теперь производитель планирует сделать свой смартфон Nothing Phone 2 более привлекательным для широкой аудитории пользователей, так как флагманский процессор позволяет длительное время не обновлять смартфон и получить от него все функции, которые только могут быть. Например, дело не только в производительности в играх, но и в том, что устройство позволяет пользователю снимать в максимальном разрешении, использовать современный модем для связи и не только. Так что мы с нетерпением ждём Nothing Phone 2, ведь производитель вполне может удивить аудиторию потенциальных покупателей своей необычной новинкой уже в этом году. И если там будет не только подсветка глифов на тыльной стороне, то это уже настоящая победа.
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