Nothing Phone (2a) Plus появился в продаже

Компания Nothing выпустила в продажу бюджетный смартфон Nothing Phone (2a) Plus, который был представлен около месяца назад. За новинку просят 335 и 360 долларов в конфигурациях с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон также характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7350 Plus c максимальной частотой 3 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC4, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 50 Мп, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт и фирменной прошивкой Nothing OS 2.6 на базе ОС Android 14 с интегрированным ChatGPT.