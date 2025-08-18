iPhone 17e будут продавать за 599 долларов

iPhone 16e сумел закрепиться в числе самых продаваемых смартфонов Европы, заняв девятое место в рейтинге. Это означает, что и следующая модель — iPhone 17e, которая ожидается в 2026 году, скорее всего, получит аналогичный тёплый приём. Официальный анонс устройства ожидается в первой половине следующего года, но инсайдеры уже поделились его ключевыми характеристиками. Судя по утечкам, Apple вновь откажется от дисплея с повышенной частотой обновления, сделав ставку на другие параметры. По данным Digital Chat Station, iPhone 17e сохранит 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 60 Гц и фирменный Dynamic Island. Аппарат будет построен на чипе A19, однако есть вероятность, что Apple применит «обрезанную» версию процессора с урезанными графическими ядрами, как это было у A18 в iPhone 16e.

Что касается камер, то никаких радикальных изменений не предвидится — вместо двойного модуля смартфон, по слухам, получит лишь один основной сенсор на 48 Мп. Фронтальная камера будет 12-мегапиксельной, также сохранится поддержка Face ID. Стоимость пока не раскрыта — неудивительно, ведь информация поступила не от Apple напрямую, а из цепочки поставок. Тем не менее, инсайдер отмечает, что iPhone 17e станет самым доступным вариантом в линейке. Но даже если цена останется на уровне 599 долларов, как у предшественника, устройство может показаться переоценённым с учётом того, что оно ограничится 60-герцевым экраном и одной тыльной камерой. С другой стороны, iPhone 16e со всем этим покупают довольно активно.
Google Pixel 10 Pro Fold будет стоить 1900 евро …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл цены на все конфигурации смартфонов серии Google Pixel 10, ко…
Китайская версия HONOR 400 получила батарею на 7200 мАч…
Компания HONOR представила китайскую версию смартфона HONOR 400, которая получила изменения в сравнении с…
Смартфон WIKO Hi Enjoy 80 Pro оценен в 235 долларов…
Компания WIKO пополнила ассортимент смартфонов моделью Hi Enjoy 80 Pro, которая обойдется на дебютном кит…
Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 представят 26 июня …
Компания Xiaomi объявила, что на большой презентации 26 июня будет представлен складной смартфон Xiaomi M…
Смартфон Vivo T4R 5G оценили в 220 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4R 5G, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Vivo T4 Ultra получит перископную камеру…
Авторитетный информатор Йогеш Брар поделился первыми подробностями о смартфоне Vivo T4 Ultra, релиз котор…
Официально: Redmi Note 14 SE 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфона Redmi Note 14 SE 5G состоится 28 июля в Индии. …
Samsung Galaxy F36 5G оценили в 205 долларов …
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy F36 5G, который основан на фирменной 5-нанометровой …
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor