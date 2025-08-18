iPhone 17e будут продавать за 599 долларов

iPhone 16e сумел закрепиться в числе самых продаваемых смартфонов Европы, заняв девятое место в рейтинге. Это означает, что и следующая модель — iPhone 17e, которая ожидается в 2026 году, скорее всего, получит аналогичный тёплый приём. Официальный анонс устройства ожидается в первой половине следующего года, но инсайдеры уже поделились его ключевыми характеристиками. Судя по утечкам, Apple вновь откажется от дисплея с повышенной частотой обновления, сделав ставку на другие параметры. По данным Digital Chat Station, iPhone 17e сохранит 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 60 Гц и фирменный Dynamic Island. Аппарат будет построен на чипе A19, однако есть вероятность, что Apple применит «обрезанную» версию процессора с урезанными графическими ядрами, как это было у A18 в iPhone 16e.

Что касается камер, то никаких радикальных изменений не предвидится — вместо двойного модуля смартфон, по слухам, получит лишь один основной сенсор на 48 Мп. Фронтальная камера будет 12-мегапиксельной, также сохранится поддержка Face ID. Стоимость пока не раскрыта — неудивительно, ведь информация поступила не от Apple напрямую, а из цепочки поставок. Тем не менее, инсайдер отмечает, что iPhone 17e станет самым доступным вариантом в линейке. Но даже если цена останется на уровне 599 долларов, как у предшественника, устройство может показаться переоценённым с учётом того, что оно ограничится 60-герцевым экраном и одной тыльной камерой. С другой стороны, iPhone 16e со всем этим покупают довольно активно.