Будущие iPhone получат двойную систему автофокуса

Судя по информации инсайдеров, компания Apple может готовить крупное обновление камеры для будущих моделей iPhone, способное вывести мобильную фотографию на новый уровень. Главное нововведение — двойная система автофокусировки, которая должна позволить делать более чёткие и резкие снимки даже в движении и через стекло. Это особенно актуально в ситуациях, когда нужно быстро сделать снимок, но результат оказывается смазанным и непригодным для использования. Недавно Apple получила патент US 12335613, в котором описывается технология, основанная на двух лазерных проекторах, работающих под разными углами. Текущие модели iPhone используют один инфракрасный проектор для фокусировки, и хотя этого достаточно в большинстве случаев, новые устройства смогут анализировать глубину сцены точнее и быстрее.

Суть технологии довольно простая — при запуске камеры два лазера испускают импульсы, после чего сенсоры измеряют расстояние до объектов. Если данные от обеих точек совпадают, фокусировка срабатывает мгновенно. Если нет — система возвращается к классическому режиму автофокуса. Всё это происходит за доли секунды, без задержек или необходимости вручную нажимать на экран. Двойной автофокус решает не только проблему размытых снимков, но и помогает бороться с бликами от стекла, воды или металла. Кроме того, система будет точнее определять глубину, что пригодится и для портретной съёмки, и для улучшения записи видеороликов в движении.