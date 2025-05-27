Смартфон Honor 400 Lite оценили в 33 тысячи рублей

Компания Honor дала старт российским продажам смартфона Honor 400 Lite, рекомендованная цена которого составляет 33 тысячи рублей. Однако до 10 июня новинку можно будет приобрести со скидкой 6 тысяч рублей, а также наушниками Honor Choice Headphones Pro или Choice Earbuds X5 Pro в подарок.

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-затемнением с частотой 3840 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой IMG BXM-8-256, основной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5230 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, защитой от влаги и пыли (IP65), корпусом толщиной 171 грамм и оболочкой MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15 «из коробки».